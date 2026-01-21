Morelia, Michoacán, 20 de enero de 2026.- Para Josué Osorio Servín, estudiante del Conalep Morelia II, la Expo Prepá-rate significó una oportunidad decisiva para redefinir su futuro académico. Antes de asistir, no contemplaba continuar sus estudios de bachillerato; sin embargo, tras conocer de primera mano la oferta educativa disponible, hoy tiene claro que seguir estudiando es la mejor opción.

El evento, impulsado por el Gobierno de Michoacán, a través del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), se consolida como un espacio de orientación vocacional para estudiantes de secundaria, al brindar información directa, acompañamiento y herramientas que les permitan tomar decisiones informadas sobre su trayectoria académica. A través de este ejercicio, las y los jóvenes pueden conocer las distintas alternativas de educación media superior que se ofrecen en la entidad, de acuerdo con sus intereses, habilidades y proyectos de vida.

Durante su recorrido por los módulos informativos, el alumno relató que antes de asistir a esta expo no veía viable continuar su formación más allá de la secundaria. No obstante, el contacto directo con las instituciones participantes le permitió identificar una opción acorde a su vocación, particularmente en el área de la electrónica, lo que fortaleció su motivación para continuar su formación académica.

En su cuarta edición, este escaparate académico reúne a más de 50 instituciones públicas e incorporadas de educación media superior y recorrerá ocho municipios del estado. La sede inicial es Morelia, donde hasta el próximo viernes, cientos de estudiantes, así como docentes, madres, padres y familiares, podrán acudir para informarse sobre las distintas opciones educativas.

Las y los interesados pueden asistir al Conalep plantel Morelia II, en un horario de 8:00 a 16:30 horas, para conocer de manera directa la oferta académica, los programas de becas y las oportunidades disponibles.