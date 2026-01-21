Resultado de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con autoridades locales, detuvieron a nueve personas, aseguraron ocho armas de fuego, 491 cartuchos, 43 cargadores, un artefacto explosivo improvisado, siete vehículos e inhabilitaron tres campamentos clandestinos.

En coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, se llevaron a cabo reconocimientos a pie para brindar seguridad y confianza a los trabajadores y dueños de los establecimientos aguacateros e industrias cítricas, en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Cotija, La Piedad, Morelia, Nuevo San Juan, San Lorenzo, Queréndaro, Salvador Escalante, Tiamba, Uruapan, Zamora y Zacapu.

Cabe resaltar que, del 10 de noviembre de 2025 al 19 de enero de 2026, se han detenido a 426 personas, se aseguraron 238 armas de fuego, 16,716 cartuchos, 835 cargadores, 346 vehículos, 200 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 85 kilos de marihuana, 773 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, 26 campamentos y 50 tomas clandestinas inhabilitadas.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la población de Michoacán para contribuir a generar condiciones de paz y seguridad en el Estado.