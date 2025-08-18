Lázaro Cárdenas, Mich.- 18 de agosto de 2025.- Un fuerte estallido registrado la tarde de este lunes en la planta de reducción directa HYL III de ArcelorMittal México provocó alarma entre trabajadores de la acerera y habitantes de diversas comunidades del puerto de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con la empresa, la explosión ocurrió alrededor de las 14:00 horas y de inmediato se activaron los protocolos de seguridad internos.

“Confirmamos que no se reportaron personas lesionadas. Actualmente se lleva a cabo la evaluación de daños materiales en los equipos, así como las primeras investigaciones para determinar las causas del incidente”, informó la siderúrgica a través de un comunicado oficial.

El estruendo pudo escucharse en colonias y Tenencias cercanas como Las Guacamayas, Buenos Aires, La Mira y Playa Azul, lo que generó preocupación entre los pobladores.

Versiones preliminares señalan que el estallido se originó por una fuga de gas en uno de los reactores de la planta, lo que derivó en daños estructurales en el área HYL III y en oficinas aledañas, algunas de las cuales quedaron destruidas. La cuantía de las afectaciones será determinada en las próximas horas.

Aunque al lugar no ingresaron cuerpos de auxilio externos por tratarse de instalaciones privadas, la propia empresa desplegó a sus brigadas internas de paramédicos y bomberos, quienes verificaron que no había víctimas que lamentar.

ArcelorMittal reiteró que mantiene su compromiso con la seguridad de sus colaboradores y la comunidad, además de garantizar que informará puntualmente los resultados de las investigaciones y la evaluación de daños.

