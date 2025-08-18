Ario de Rosales, Mich.- 18 de agosto de 2025.- Autoridades municipales confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida dentro de un huerto de aguacate en la comunidad de Pablo Cuin en el municipio de Ario.

De acuerdo con el reporte policial, trabajadores del lugar se percataron de la presencia de un masculino suspendido de un árbol de aguacate. Tras dar aviso a las autoridades, se constató que la persona ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificada posteriormente como Juan O., de 39 años de edad, originario de Ario de Rosales.

Elementos de seguridad acordonaron la zona en espera del arribo de la Fiscalía General del Estado, instancia que se hizo cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de este hecho.