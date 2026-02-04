Morelia, Michoacán, 4 de febrero de 2026.- El 30 de abril es la fecha límite para pagar el refrendo vehicular 2026 sin multas ni recargos. Este trámite puede efectuarse en línea en cuestión de minutos o directamente en las ventanillas de Recaudación, anunció el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro.

Informó que, tanto digital como presencialmente, la operación se realiza con tarjetas de crédito o débito; sin embargo, dijo, en ambas opciones es factible generar una orden de pago y acudir con dinero en efectivo a una sucursal bancaria, centro comercial o tienda de conveniencia.

Respecto a los pagos digitales, destacó que es fundamental utilizar la plataforma institucional para evitar ser víctimas de páginas falsas que incluso ofrecen supuestos descuentos.

Adicionalmente, explicó que de los 664 mil 553 pagos de refrendo vehicular 2026 que la Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), registró durante el pasado mes de enero, 73 por ciento de las personas lo realizó en línea, trámite ágil, seguro y transparente que se puede llevar a cabo desde cualquier equipo móvil o fijo, las 24 horas del día, incluso los fines de semana.

Por último, el secretario manifestó que cada peso que ingresa a las arcas estatales se destina a obras, acciones y políticas de impacto colectivo. “Con el pago puntual del refrendo vehicular 2026, la ciudadanía participa en el desarrollo de Michoacán”.