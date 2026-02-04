Morelia, Michoacán, 4 de febrero de 2026.- En cumplimiento a las líneas de acción del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Secretaría de Salud (SSM) intensifica las jornadas de vacunación en plazas públicas, planteles educativos, unidades deportivas y mercados del interior del estado.

El personal de salud aplicará dosis gratuitas para prevenir enfermedades estacionales y riesgos epidemiológicos, tales como influenza, COVID-19, neumococo y sarampión, en localidades de los municipios de Vista Hermosa, Cotija, Senguio, Uruapan, Tingambato, Ziracuaretiro, Charapan, Nuevo Urecho, Peribán, Los Reyes, Nahuatzen, Tancítaro, Apatzingán, Aguililla y Lázaro Cárdenas.

La SSM invita a las y los michoacanos a localizar el punto de vacunación más cercano a su domicilio o lugar de trabajo. El listado completo de sedes, horarios y ubicaciones específicas puede consultarse a través del siguiente enlace https://acortar.link/7Cjqf8

Se recomienda a la población acudir con su Cartilla Nacional de Salud para el registro oficial de la dosis; en caso de no contar con ella, se les proporcionará un comprobante de vacunación.

Con este despliegue territorial, el Gobierno de Michoacán reafirma que la prevención es un pilar fundamental para construir una sociedad más fuerte y justa, garantizando servicios médicos gratuitos y accesibles para todas y todos.