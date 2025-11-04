Morelia Michoacán, a 04 de noviembre del 2025.- Desde el Congreso de Michoacán se respaldará todo lo que sea necesario para que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, remarcó la presidenta del Congreso del Estado, la diputada Giulianna Bugarini Torres.

Esto con la finalidad de que el estado avance de manera sólida hacia la construcción de la paz y el fortalecimiento de las instituciones, remarcó.

A su vez, Bugarini Torres, destacó que uno de los puntos que ayudarán a que la construcción de la paz se alcance con éxito es que se tomará en cuenta la voz de las michoacanas y michoacanos, esto a partir del sentir que expongan en las distintas regiones, sectores y autoridades de los demás niveles de gobierno.

“Michoacán nos necesita unidos para enfrentar los retos que implica la actual coyuntura, y por eso desde el Poder Legislativo se acompañará con las acciones que sean necesarias para que las michoacanas y michoacanos se sientan seguros”, enfatizó la presidenta del Congreso.

Bugarini Torres apuntó que a su vez se respaldarán desde el Congreso las acciones que emprenda también por parte del Ejecutivo del Estado para sumar a esta estrategia que busca abonar a la justicia y la paz, tanto en Uruapan como en Michoacán.

En este sentido pidió a las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso local estén también abiertos y sensibles a construir desde el Legislativo las propuestas que Michoacán necesita.