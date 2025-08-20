Morelia, Michoacán; 20 de agosto de 2025.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, invita a toda la ciudadanía a ser parte de una mañana llena de risas, creatividad y orgullo moreliano en el 3er Concurso de Carros Locos, un evento que promete diversión para todas las familias.

El próximo domingo 24 de agosto de 2025, desde las 9:00 horas, la Avenida Morelos Norte se convertirá en el escenario perfecto para que los equipos participantes desplieguen sus ingeniosos vehículos de tracción humana, inspirados en la riqueza cultural de nuestra ciudad.

El 3er Concurso de Carros Locos no es solo una carrera, es una celebración de la creatividad, el trabajo en equipo y el amor por Morelia. Los equipos, conformados de 5 a 10 personas, competirán en un emocionante recorrido de 300 metros en pendiente, donde la originalidad, la resistencia y la velocidad serán clave. Además, el entusiasmo de los participantes será reconocido por un jurado ciudadano que premiará la pasión puesta en la pista. Los ganadores se llevarán atractivos premios: 12,000 pesos y reconocimiento para el primer lugar, 10,000 pesos y reconocimiento para el segundo, y 8,000 pesos y reconocimiento para el tercero.

Para garantizar la seguridad y el disfrute de todos, se implementará un cierre vial en la Avenida Morelos Norte, desde la Casa de la Cultura hasta el monumento al Pípila, de 9:00 a 14:00 horas.

Este vibrante entorno patrimonial será el marco ideal para que las y los morelianos se reúnan a aplaudir las creaciones y vivan una experiencia inolvidable que fortalece el turismo, impulsa la economía local y une a la comunidad por lo que el Ayuntamiento de Morelia invita a toda la ciudadanía a asistir, apoyar a los equipos y pasar un divertido rato en familia.