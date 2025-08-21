Ziracuaretiro, Mich.- 20 de agosto de 2025.- Ante la Fiscalía General del Estado ha sido reclamado el segundo cadáver encontrado en una fosa clandestina ubicada en una huerta de este municipio de Ziracuaretiro, en los límites con Uruapan.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el finado respondía al nombre de Juan José M., de 31 años de edad, vecino de la colonia Emiliano Zapata, mientras que la otra víctima se llamó Adán G., quien tenía su domicilio en la comunidad de Caltzontzin, ambos Uruapenses.

Es de recordar que los dos cadáveres semienterrados fueron hallados en una fosa al interior de una huerta de aguacate ubicada sobre el camino que conduce de Caltzontzin a la localidad de San Andrés Corú.

Los fallecidos presentaban un avanzado estado de descomposición e impactos de arma de fuego, además de que uno de ellos estaba maniatado.

La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y capturar a los presuntos responsables de este doble crimen.