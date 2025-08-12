Morelia, Michoacán, 12 de agosto de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), en colaboración con el Colectivo de Artes Escénicas Ecléctico & Bailarines Invitados y el comité organizador de la XXV Muestra Estatal de Danza Contemporánea invita a disfrutar de un mes dedicado a la creación, el movimiento y el encuentro artístico.

Durante agosto, Morelia será escenario de talleres, funciones, intervenciones urbanas y proyecciones que celebran la riqueza y diversidad de la danza contemporánea. Coreógrafas, coreógrafos, bailarinas, bailarines y compañías con trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional compartirán su trabajo en el Centro Cultural Clavijero, la Casa Natal de Morelos y el Teatro Ocampo, llevando el arte a espacios tanto convencionales como alternativos.

El programa incluye talleres con Karen Zayavedra, Adrián García Cabral, Teresa Chavira, Yere Tony Aguilar y Sergio Rojas Granados, quienes ofrecerán técnicas, procesos creativos y dinámicas participativas. Las funciones se realizarán el 14, 22 y 24 de agosto en el Centro Cultural Clavijero, y del 26 al 30 de agosto en el Teatro Ocampo, con propuestas diferentes cada noche. Además, el 23 de agosto la Casa Natal de Morelos será sede de la proyección de once videodanzas creadas por artistas michoacanos.

Esta edición se desarrolla bajo un modelo de coinversión en el que artistas, talleristas, técnicos, técnicas, gestoras y gestores suman esfuerzos sin retribución económica inmediata, priorizando la visibilidad y el fortalecimiento de la danza contemporánea en Michoacán. Este compromiso colectivo busca abrir camino a más recursos, infraestructura y políticas públicas para el sector.

Todas las actividades son de entrada libre. La Secum invita a sumarse a esta experiencia que propone un viaje sensorial y creativo para imaginar nuevas formas de habitar el cuerpo y el espacio.