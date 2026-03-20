El exboxeador Erik Isaac Morales Elvira, conocido como ‘El Terrible’, multicampeón mundial y actual comentarista deportivo en televisión nacional, fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado.

El caso ocurrió en Tijuana, donde se le acusa de agredir sexualmente a una subordinada durante su etapa como funcionario público (exsecretario de Bienestar del Ayuntamiento).

Tras varias reprogramaciones de la audiencia —que se pospuso en al menos cuatro ocasiones—, el juez determinó la vinculación a proceso el 19 de marzo de 2026. Como medida cautelar, se le prohíbe acercarse o contactar a la víctima.

La Fiscalía cuenta con cuatro meses para cerrar la investigación complementaria. La defensa solicitó audiencia privada por la sensibilidad del tema, y se excluyó a los medios durante parte del procedimiento.

Este caso ha generado gran controversia en el ámbito deportivo y político de Baja California.