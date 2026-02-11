Uruapan, Mich.- 11 de febrero de 2026.- Era un ex oficial de Tránsito Municipal el motociclista asesinado la tarde de este miércoles, por fuera del Colegio Nelson Mandela, en la colonia El Colorín de Uruapan.Según fuentes cercanas al caso, el finado respondía al nombre de Yair N., de 25 años de edad, quien laboró en dicha corporación policiaca hace dos administraciones.

Como se recordará cerca de las 13:30 horas, la víctima conducía una moto tipo cargo de color blanco y circulaba sobre la calle Bolivia a unos metros del Boulevard Industrial donde fue interceptado los pistoleros motorizados que le dispararon en al menos 4 ocasiones.

Los hechores huyeron a toda velocidad, mientras que vecinos reportaron la situación a los sistemas de emergencia y al lugar se desplazaron paramédicos locales, pero el agraviado ya no tenía signos vitales.Policías de Investigación continúan con las correspondientes averiguaciones que permitan el esclarecimiento del crimen y capturar a los responsables.