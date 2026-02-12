Ziracuaretiro, Mich.- 11 de febrero de 2026.- Restos óseos humanos fueron localizados la mañana de este miércoles en un predio rústico del municipio de Ziracuaretiro, de acuerdo con la información obtenida por este medio.

La autoridad recibió el reporte de habitantes de la comunidad de San Ángel Zurumucapio, quienes alertaron sobre la presencia de un cuerpo en estado de descomposición en el predio conocido como “La Lobera”, en la huerta denominada “El Mango 3”.

Ante ello, el personal de la Fiscalía General del Estado se trasladó al sitio y en un área entre la vegetación localizaron un cráneo y una vértebra humanos, así como múltiples fragmentos óseos dispersos en un radio aproximado de 60 metros.

En el sitio también fueron aseguradas diversas prendas de vestir, entre ellas un pantalón de mezclilla con cinturón, unas botas de trabajo, ropa interior tipo bóxer, unas playera interior y una camisa con franjas en colores azul y café.

Todos los indicios fueron debidamente recolectados y embalados conforme a los protocolos de cadena de custodia, para posteriormente ser trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarían los estudios respectivos para determinar la identidad, el sexo y la posible causa de la muerte.