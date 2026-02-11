Morelia, Mich. a 11 de febrero de 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 21/a. Zona Militar, en el marco del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” y en conmemoración de los eventos de “Febrero, mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, esta fecha personal del Ejército y de la Guardia Nacional realizaron actividades de Labor Social en la localidad de Caltzontzin municipio de Uruapan Michoacán.

Personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional realizó jornadas de labor social gratuita en Caltzontzin, Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.#EjércitoMexicano #GuardiaNacional pic.twitter.com/yrA8Zh9SIP — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 12, 2026

Este evento se llevó a cabo con el fin de promover un ambiente de cooperación y en beneficio de la seguridad y el bienestar general, en las cuales el personal militar realizó las siguientes actividades:

• Consultas médicas

• Consultas odontológicas

• Reparación de electrodomésticos

• Cortes de cabello

• Módulos interactivos

• Exposición de vehículos

• Información a planteles militares

• Podado de arboles

• Limpieza de calles

Cabe destacar que estas mismas actividades se seguirán realizando de manera gratuita en la misma localidad el 12 de febrero del presente año, en un horario de 9 de la mañana a las 3 de la tarde.

Con estas acciones, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional reafirman su compromiso con el bienestar de la población y continúan contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de las comunidades michoacanas, trabajando de manera conjunta con la sociedad.