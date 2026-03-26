Uruapan, Mich.- marzo de 2026.- Ante las autoridades ha sido identificado el cadáver de un masculino que fue localizado asesinado sobre la carretera Uruapan-Lombardía, la mañana del lunes pasado.

Se trata de Roberto N., de 38 años de edad, quien era originario del estado de Guerrero y vecino del Fraccionamiento Potrero San Lorenzo Itzícuaro, en la ciudad de Morelia, mismo que al momento del hallazgo vestía un uniforme de la empresa Megacable

Es de recordar que automovilistas observaron el cuerpo inerte y ensangrentado a un costado de dicha rúa federal, cerca de la comunidad de “El Manguito” y lo reportaron al servicio de emergencias.

Al lugar se desplazaron elementos policiacos y de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la escena de acuerdo con los protocolos y solicitaron la intervención de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes; el hombre presentaba varios impactos de bala en la cabeza.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los responsables, por l que las autoridades ministeriales continúan con los correspondientes actos de investigación para el esclarecer los hechos.

AGENCIA RED 113