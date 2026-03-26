Teleférico en Michoacán: cuando un proyecto toca la vida cotidiana

Por Fany Santiago | Analista

Hay temas que parecen técnicos, fríos o lejanos… hasta que entendemos que, en realidad, hablan de nuestra vida diaria. El teleférico en Michoacán es uno de ellos. No es solo infraestructura: es movilidad, desarrollo, oportunidad y, sobre todo, calidad de vida para miles de familias.

Porque al final del día, todas y todos queremos lo mismo: llegar más rápido, vivir más tranquilos y tener un estado que piense en nuestro futuro.

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En distintos estados y ciudades del mundo, un teleférico ha dejado de ser un atractivo turístico para convertirse en una herramienta real de movilidad. Medellín, La Paz o incluso la CDMX lo integraron como parte de una estrategia más grande que conectó colonias olvidadas, redujo tiempos y abrió espacios de crecimiento.

Y por qué no imaginarlo aquí, en un Michoacán que también merece soluciones modernas y dignas.

Pero un proyecto así no se trata solo de “instalar cabinas”. Se trata de planear con responsabilidad, de pensar primero en la ciudadanía, de escuchar, de explicar bien el porqué, el para qué y el cómo. Un teleférico debe responder a las necesidades reales de movilidad, pero también puede convertirse en un motor turístico si se hace con visión, es por ello que el teleférico en nuestro estado es una gran oportunidad de llevar Michoacán a la visión nacional e internacional modernizando y transformando la movilidad.

Hoy más que nunca, Michoacán necesita proyectos de futuro. Proyectos que unan, que conecten, que construyan. Proyectos que nos permitan imaginar un estado donde la movilidad no sea un problema, sino una oportunidad para vivir mejor.

Porque cuando un plan se alinea con las necesidades de la gente, no solo mueve personas: mueve historias, mueve sueños y mueve posibilidades.

Queda claro que la discusión no debe ser si queremos o no un teleférico. La verdadera pregunta es: ¿cómo lo hacemos bien para que realmente cambie la vida de quienes más lo necesitan? Muchas veces nos cuesta mucho a los seres humanos tomar positivos los cambios, pero creo que es tiempo de modernizar nuestro estado, de transformar la movilidad y de llevar a Michoacán a niveles turísticos positivos donde se incentive conocer todas las bondades del estado que son muchas: desde su gente, costumbres, lugares, pueblos mágicos, tradiciones y ahora se suma una más: la movilidad.

Ahí es donde está el reto, pero también la oportunidad, y es donde debemos unirnos para sumar entendiendo que cada paso que se dé sea pensando en lo que más importa: las personas y su desarrollo en el entorno. Por eso sin duda reitero que el teleférico es una gran oportunidad que sin duda transformara la movilidad en nuestro bello Michoacán.