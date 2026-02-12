Morelia, Michoacán.- Jueves 12 de febrero de 2026.- Dos ocupantes de una motocicleta resultaron lesionados al verse involucrados en un accidente con una camioneta pipa de agua sobre el Libramiento Nororiente de la ciudad de Morelia, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales.

El percance ocurrió durante la noche de este jueves, en el sentido del Distribuidor Vial de Salida a Salamanca hacia el Distribuidor Vial de Salida a Charo, a la altura de la colonia Lomas de Morelia.

Personas que se encontraban en la zona ayudaron a los heridos y solicitaron una ambulancia. Posteriormente arribaron unos paramédicos, quienes les brindaron los primeros auxilios y los trasladaron a un hospital para su adecuada atención médica.

En el sitio también se presentaron agentes de Tránsito, mismos que realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.