Zacapu, Michoacán, 19 de agosto de 2025. – Este martes, a través de la Secretaría de Turismo del Estado, se dio a conocer de manera oficial el Octavo Festival del Elote en la comunidad indígena de Tarejero, perteneciente al municipio de Zacapu.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 24 de agosto, con un programa cultural y gastronómico que resalta la riqueza de las tradiciones purépechas y la importancia del maíz como base de la identidad de los pueblos originarios.

A partir de las 10:30 de la mañana, visitantes y familias podrán disfrutar de presentaciones musicales, danzas, ballets folclóricos y la elección de la señorita de los barrios de Tarejero.

Además, más de 70 cocineras tradicionales ofrecerán una amplia variedad de platillos y postres elaborados a base de elote, entre ellos uchepos, corundas, pozole, esquites, quesadillas, nieves y antojitos.

El festival, que se realiza en un ambiente familiar y libre de alcohol, espera recibir a más de 6 mil visitantes provenientes de Zacapu y distintas regiones de Michoacán. La celebración culminará con danzas tradicionales, la quema del torito y globos de cantoya.

Con este tipo de eventos, Zacapu se consolida como un municipio que preserva, difunde y fortalece su cultura y gastronomía, compartiéndola con todo Michoacán.