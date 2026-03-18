Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 2026.- Para reducir la brecha digital y fortalecer las herramientas de aprendizaje, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la entrega de chips del Programa D4TA que beneficia de forma directa a más de 8 mil 500 alumnos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán (Conalep), registrados en esta primera etapa.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó que este apoyo, que otorga 4 gigabytes mensuales, está diseñado para jóvenes de preparatoria, bachillerato, universidades y tecnológicos. Informó que, hasta el momento, el programa ya suma 111 mil registros de estudiantes en todo el estado.

“Mucho ánimo al Conalep. Lo que queremos es que sigan estudiando, que de aquí pasen al tecnológico, a la universidad y que sean excelentes y exitosos profesionistas; mujeres y hombres que le aporten a Michoacán”, señaló Ramírez Bedolla.

Explicó que el beneficio no se limita únicamente a la navegación educativa, sino que el plan incluye llamadas telefónicas y redes sociales ilimitadas, convirtiéndose en un impulso integral para la formación de las y los jóvenes michoacanos.

Por su parte, Mariana Sosa Olmeda, titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior (Iemsysem), refirió que con esta iniciativa Michoacán se posiciona como el único estado en el país en brindar este servicio de internet gratuito de manera universal para sus estudiantes.

“A partir de hoy tienen un plan de celular que les permitirá tener en su mano una herramienta educativa para acceder a bibliotecas digitales, plataformas, cursos y clases en línea”, puntualizó Sosa Olmeda.

Durante el evento se recordó a la comunidad estudiantil que la convocatoria continúa abierta. Los interesados en formar parte de este programa aún pueden realizar su registro hasta el próximo viernes.