Álvaro Obregón, Michoacán; 18 de marzo de 2026.- En el arranque del programa “Bienvenido Paisano”, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, recibió en el Aeropuerto Internacional de Morelia a las y los pasajeros que arribaron de Dallas, Texas, y aprovecharán estas vacaciones de Semana Santa para disfrutar de toda la oferta de actividades que tiene la capital.

En su mensaje, el alcalde dio la bienvenida a turistas y visitantes, y reafirmó que el municipio está listo para participar en este operativo en conjunto con las diferentes instancias de Gobierno.

Acompañado por autoridades federales, estatales y migratorias, Alfonso Martínez celebró la llegada de las y los paisanos que vuelven a su tierra en este periodo vacacional.

Cabe destacar que, en el arranque del operativo, el Gobierno Municipal participó a través de la Policía Morelia, brindando información a las y los pasajeros, poniendo a su disposición todo el apoyo de la corporación para que su estancia en la capital sea tranquila.