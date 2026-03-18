

Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 2026.- Del 18 al 28 de marzo, Michoacán albergará una programación especial de teatro en varios municipios por el Día Mundial del Teatro, informó la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum). La cartelera reúne seis propuestas escénicas de compañías de teatro locales que abordan temáticas contemporáneas desde diversos lenguajes teatrales, como el monólogo, el teatro testimonial y la creación multidisciplinaria, en espacios emblemáticos del estado. La programación inicia el 18 de marzo a las 13:00 horas en el Teatro Lázaro Cárdenas, ubicado en el Centro Dramático de Michoacán en Pátzcuaro, con la obra “Los indispensables”, de la compañía Fragmenteatro. El 23 de marzo a las 19:00 horas, en el Teatro Melchor Ocampo, en Morelia, se presentará “Niño del agua”, de Vaso Teatro, una pieza de corte testimonial. El 24 de marzo a las 19:00 horas, también en el Teatro Melchor Ocampo, tendrá lugar la obra “Máquina 2520”, del Grupo Pegamento de Contacto. El 25 de marzo a las 19:00 horas, en el mismo recinto, se presentará “La mágica Minerva”, de la compañía Santo Remedio, una propuesta íntima sobre el crecimiento emocional. El 27 de marzo a las 19:00 horas, la programación se trasladará a la Casa de la Cultura Marcos A. Jiménez, en Tacámbaro, con la obra “Resiliente ¿yo? ¡Inténtalo una vez más!”, de V. García Kalin. Finalmente, el 28 de marzo a las 19:00 horas, en La Casona del Teatro, en Morelia, se presentará “Mi capacidad de amarte”, una pieza que combina teatro y danza butoh para reflexionar sobre la migración y la condición humana.