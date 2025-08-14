Tumbiscatío, Mich., 13 de agosto de 2025.-El diputado por el Distrito 22 de Múgica, Reyes Galindo Pedraza, envió un mensaje de felicitación al presidente municipal de Tumbiscatío, Apolonio Ureña, con motivo de su Primer Informe de Gobierno, de quien destacó el trabajo honesto y cercano a la gente de la administración que encabeza.

A través de un video, el legislador manifestó su respaldo al alcalde de dicho municipio así como al personal que lo acompaña en el gabinete, a quienes reconoció el gran compromiso con el que se han dirigido durante el ejercicio gubernamental para impulsar el desarrollo del pueblo, así como vencer los retos que aún faltan por atender.

“Presidente Poli, como te decimos los amigos, nos demuestras que cuando se gobierna con honestidad y cercano a la gente, se pueden lograr muy buenos resultados y cambios que verdaderamente transformen la realidad de tus paisanas y tus paisanos; con vocación de servicio, pero sobre todo con el amor que tienes a tu pueblo y por tu tierra nos das ejemplo de que se ocupa voluntad y compromiso para servir a los tuyos”, expresó el congresista.

Reyes Galindo, agregó que gracias a la honestidad con la que se ha dirigido el gobierno de Tumbiscatío, hoy las obras programas y acciones informadas dan muestra de ese compromiso que responde a todas y a todos de alguien que intenta devolver la confianza de quienes depositaron su confianza en los representantes del pueblo.

“Hoy la gente de Tumbiscatío tiene avances, sigue transformándose gracias al trabajo conjunto que realizas como alcalde Apolonio, a tu equipo y al pueblo que confía en ti, este pueblo que tiene mucha historia, que debe sentirse orgulloso y lo más importante: que tiene una futuro que anhela bienestar progreso y desarrollo para todas las familias de este municipio”, concluyó.