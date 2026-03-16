Morelia, Michoacán, 16 de marzo de 2026.- Un estudio de opinión pública presentado por la casa encuestadora De Las Heras confirma que Carlos Torres Piña encabeza las preferencias entre los simpatizantes de Morena para convertirse en su candidato a la gubernatura de Michoacán en el proceso electoral de 2027.

De acuerdo con los resultados del ejercicio demoscópico, el escenario político estatal comienza a perfilarse a poco más de un año de que se intensifique la competencia rumbo a la renovación del Poder Ejecutivo. La encuesta muestra que Morena mantiene una ventaja clara en la intención de voto, al concentrar aproximadamente el 48 por ciento de las preferencias ciudadanas.

El estudio señala que, dentro de la fuerza política predominante, Torres Piña se posiciona como el aspirante mejor evaluado entre la militancia y simpatizantes, consolidando un crecimiento sostenido en distintos ejercicios de medición.

La encuesta señala que Carlos Torres Piña es el único aspirante que mantiene una tendencia constante al alza en los niveles de preferencia electoral en Michoacán.

En contraste, la oposición se ubica en niveles considerablemente menores de intención de voto. El Partido Acción Nacional registra alrededor del 15 por ciento, seguido del Partido Revolucionario Institucional con cerca del 8 por ciento, mientras que otras fuerzas políticas como Movimiento Ciudadano, PRD y PVEM no superan el 3 por ciento.

Más allá de las preferencias partidistas o de aspirantes, el estudio subraya que la inseguridad y la violencia continúan siendo la principal inquietud de la ciudadanía. El 71 por ciento de las personas encuestadas considera que este es el problema más urgente que debe atenderse en el estado, por lo que el tema se perfila como determinante en la definición del voto rumbo a 2027.

Link de la encuesta:

https://www.demotecnia.com.mx/encuesta-michoacan-marzo-2026/