Morelia, Michoacán, 16 de marzo de 2026.- En el marco del Día Mundial del Agua que se conmemora el 22 de marzo, la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac), lanzó la convocatoria para la tercera edición de la Carrera por el Agua que se llevará a cabo este sábado 21 de marzo de 2026.

Olivia Cazarez Arreola, coordinadora general de la Ceac, detalló que la activación deportiva se realizará en las instalaciones de la Unidad Deportiva “Venustiano Carranza”. La salida será por la puerta poniente en punto de las 08:00 horas, con un recorrido total de cinco kilómetros.

Las inscripciones estarán abiertas únicamente el 19 y 20 de marzo, en un horario de 14:00 a 19:00 horas, en las oficinas de la comisión, ubicadas en el Boulevard Jesús Sansón Flores número 120, en la colonia Bosques Camelinas.

La convocatoria contempla dos categorías, la juvenil que abarca de 14 a 17 años y la libre, para participantes de 18 años en adelante. La funcionaria estatal señaló que se espera la participación de 500 personas, a quienes se les entregará un kit deportivo tras completar su inscripción.

Durante el evento, expuso, se instalarán puestos de hidratación para apoyar a los competidores; asimismo, habrá premios sorpresa para los primeros tres lugares.