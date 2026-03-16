Tangamandapio, Mich.- 16 de marzo de 2026.- Un ataque armado registrado este lunes en la comunidad de La Cantera, municipio de Tangamandapio, dejó una persona sin vida, además de daños en instalaciones públicas y patrullas policiales, lo que derivó en un despliegue operativo de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con reportes del tema, se supo que la Policía recibió el aviso de detonaciones de arma de fuego en dicha localidad. Trascendió que sujetos armados dispararon contra la Jefatura de Tenencia, así como contra la fachada de un domicilio cercano, lo que también ocasionó afectaciones en dos patrullas que se encontraban en el lugar.

Las autoridades investigadoras acudieron al sitio, ubicado en el cruce de la avenida Benito Juárez, la calle Independencia y la calle Rafael Ramírez, donde realizaron las diligencias respectivas.

Durante la inspección, peritos localizaron 105 casquillos percutidos calibre 7.62×39, utilizados en fusiles de asalto.

Testigos afirmaron que, tras la agresión, un grupo armado habría sacado a una persona de un domicilio y posteriormente la privó de la vida, pero debido a usos y costumbres las autoridades no pudieron aproximarse al cadáver de la víctima ni saber su identidad.

Ante estos hechos, la Guardia Civil, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, desplegó un operativo de seguridad en La Cantera para reforzar la vigilancia y prevenir nuevos hechos violentos.

Las corporaciones mantienen recorridos y acciones en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes y disuadir actividades ilícitas, mientras la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones correspondientes.

RED 113