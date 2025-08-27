Morelia, Mich.- 27 de agosto de 2025.- El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, informó que la Fiscalía de Michoacán avanza en un proceso de modernización tecnológica, luego de que la Marina Armada de México realizara una revisión a los sistemas de investigación e inteligencia.

“El trabajo que queremos fortalecer en la Fiscalía es la actualización de todo el equipamiento que nos ayude con investigación, con inteligencia, con nuevas tecnologías, que permitan que nuestras periciales y procesos de judicialización tengan mayor peso técnico y científico”, destacó el fiscal.

Torres Piña explicó que recientemente la Marina efectuó un escaneo de las plataformas y sistemas con los que actualmente trabaja la institución, detectando que varios equipos están obsoletos. “Nos hicieron recomendaciones y nos pidieron realizar adquisiciones programadas para el próximo año. Además, nos donarán algunos materiales para que las áreas respectivas puedan cumplir con su función”, puntualizó.

Coordinación con fuerzas federales y combate a delitos

El fiscal detalló que existe una estrategia de coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras instancias de seguridad para enfrentar fenómenos delictivos en regiones como Tierra Caliente y el occidente del estado, donde se ha detectado la participación de personas sudamericanas vinculadas con la delincuencia organizada.

En este contexto, recordó que a inicios de mes fue detenido un extranjero en Apatzingán con posesión de droga, quien se encuentra bajo proceso legal y en espera de ser canalizado al Instituto Nacional de Migración para su eventual deportación. Asimismo, informó sobre el reciente desmantelamiento de una banda dedicada a la extorsión de tortillerías y pequeños negocios en Uruapan, con la detención de cinco de sus integrantes.

Llamado a la ciudadanía a denunciar

Torres Piña subrayó la importancia de la denuncia ciudadana ante actos de corrupción o presión indebida de funcionarios de la propia Fiscalía. “Emitimos una circular y pedimos a todo el personal que se mantenga en contacto para atender cualquier reporte. Queremos que la ciudadanía denuncie”, dijo. Para ello, proporcionó los números de contacto. Asuntos Internos: 443 690 5745 y Contraloría: 443 040 3104.

Hacia una Fiscalía más moderna

El fiscal recalcó que la prioridad es consolidar un sistema de investigación sustentado en pruebas técnicas y científicas que den mayor certeza en los procesos judiciales. “Con nuevas tecnologías no sólo fortalecemos nuestras carpetas de investigación, también generamos confianza en la sociedad al presentar pruebas contundentes”, concluyó.