Morelia, Michoacán; 09 de junio de 2026.- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, encabezó este martes un operativo conjunto entre la dependencia a su cargo, la Dirección de Mercados y la Policía Morelia, con el objetivo de reforzar el orden en la Central de Abastos.

Esta acción responde a una de las directrices de gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, que es garantizar un entorno de comercio justo y seguro para todas las personas que día con día buscan generar oportunidades para sus familias en este importante espacio de abasto.

“En Morelia creemos firmemente en el trabajo honesto y en dar oportunidades a quien quiere salir adelante; por eso estamos trabajando para que quienes cumplen con sus obligaciones, pagan sus permisos y contribuyen formalmente tengan condiciones dignas para desarrollarse”, señaló el secretario del Ayuntamiento, acompañado del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Pablo Alarcón Olmedo.

El orden en los mercados no se trata de limitar oportunidades, sino de construir reglas claras que permitan que más personas puedan participar de manera justa y segura, reafirmó el encargado de la política interna en el municipio.

El Gobierno Municipal sigue adelante con su compromiso de generar condiciones para que el comercio local crezca, se fortalezca y beneficie a toda la comunidad. En Morelia jugamos limpio, avanzamos con acuerdos y orden, concluyó Yankel Benítez.