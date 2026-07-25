Morelia, Michoacán; a 25 de julio de 2026.- Estas vacaciones son una excelente oportunidad para aprender una nueva habilidad, activarse físicamente y disfrutar de la ciudad de una manera diferente. Por ello, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), invita a la ciudadanía a participar en la Bici Escuela, que se realiza todos los domingos de 11:00 a 13:00 horas como parte de la Ciclovía Vía Recreativa Dominical.

En colaboración con Bicivilízate Michoacán A.C., este espacio está diseñado para que niñas, niños, jóvenes y personas adultas aprendan a andar en bicicleta o perfeccionen sus habilidades en un entorno seguro, promoviendo la movilidad activa, la convivencia familiar y una mejor cultura vial.

Para facilitar la participación de todas y todos, quienes no cuenten con una bicicleta podrán utilizar una de las unidades disponibles de manera gratuita durante las sesiones de Bici Escuela.

Además, las personas que deseen recorrer la Ciclovía Vía Recreativa Dominical podrán hacer uso del servicio de bicipréstamo, disponible por una cuota de recuperación de 35 pesos por 30 minutos, presentando una identificación oficial como garantía.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia, a través de la Sedum, continúa impulsando espacios públicos que fomentan estilos de vida saludables, fortalecen la convivencia y promueven una movilidad más segura y sostenible para las y los morelianos, consolidando a Morelia como el mejor lugar para vivir.