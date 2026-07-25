Uruapan, Mich.- 25 de julio de 2026 .- Un hombre fue ejecutado balazos por sujetos desconocidos que irrumpieron en su domicilio ubicado en la colonia Lomas del Rosario, al poniente de la ciudad de Uruapan. El móvil del crimen es ignorado

El ataque armado fue perpetrado cerca de las 05:00 horas de este sábado, sobre la calle Encinos y provocó una fuerte movilización por parte de elementos de distintas corporaciones policiacas y la Guardia Nacional, pero los hechores lograron escapar.

Minutos después al lugar arribaron paramédicos locales quienes revisaron al sujeto atacado y confirmaron que ya no tenía signos vitales, víctima de al menoa 4 impactos se bala; él fue identificado como Daniel N., de unos 30 años de edad.

Por ello, la zona fue acordonada y se solicitó la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para que realizaran las investigaciones correspondientes; respecto a los responsables del crimen nada se sabe.

RED 113