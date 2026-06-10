Ario de Rosales, Michoacán a 10 de junio de 2026.- Ante ciudadanos de Ario de Rosales, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, presentó el plan estratégico “Michoacán Potencia” , que se expande por todo el estado con siete ejes de desarrollo.

En esta ocasión, puso énfasis en el Eje 3. Revolución agroindustrial, por su profunda vinculación con el potencial productivo de la región de Tierra Caliente, de la que Ario forma parte clave.

“Hoy venimos a Ario, cuna del primer ayuntamiento de México independiente, a plantar la semilla de una nueva revolución: la revolución agroindustrial. Nuestros campos producen limón de alta calidad, pero el valor agregado se queda fuera. Eso va a cambiar”, afirmó Núñez Aguilar ante un nutrido grupo de asistentes.

El dirigente verde detalló que este eje busca pasar del campo al valor agregado, con acciones concretas que impactarán directamente en el desarrollo municipal:

· Clusters regionales ya definidos: para la zona de Tierra Caliente se contempla el cluster de limón industrial, que incluye a municipios como Ario de Rosales, Buenavista, Tepalcatepec, Parácuaro y Apatzingán. Se impulsará la industrialización del limón (aceites, concentrados, deshidratados).

· Fondo estatal agroindustrial con recursos etiquetados para pequeños y medianos productores, incluyendo créditos blandos y asistencia técnica.

· Certificación “Hecho en Michoacán” para dar valor agregado y diferenciación en mercados nacionales e internacionales.

Destacó que la meta principal de este eje es el aumento del 40% en el valor por tonelada exportada de productos agroindustriales, así como la generación de 50 mil nuevos empleos agroindustriales en todo el estado, con una parte sustancial concentrada en Tierra Caliente.

“Hoy el limón de Ario se va en camiones sin procesar. Mañana, con plantas industriales certificadas y el sello ‘Hecho en Michoacán’, cada kilo generará más ingresos para las familias de este municipio. Eso es desarrollo municipal con raíces profundas”, subrayó Núñez Aguilar.