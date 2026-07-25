Morelia, Michoacán; 25 de julio de 2026.- Como parte de la estrategia integral de mejoramiento vial impulsada por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, la Secretaría de Obras Públicas mantiene de manera permanente las jornadas de bacheo en distintos puntos de Morelia, atendiendo una de las demandas más sensibles de la ciudadanía: contar con calles en mejores condiciones para una movilidad más segura y eficiente.

Todos los días, brigadas municipales recorren diferentes colonias para intervenir vialidades que presentan mayor deterioro, ya sea en atención a reportes ciudadanos o por tratarse de calles con necesidades prioritarias, refrendando el compromiso del Gobierno de Morelia de brindar mantenimiento constante a la infraestructura vial del municipio.

Este sábado, los trabajos se concentran en dos puntos del nororiente de la ciudad: el primero corresponde a la calle Convento de las Capuchinas, en el tramo comprendido entre Convento de Charo y Convento de Tlalpujahua, en el fraccionamiento Misión del Valle. El segundo punto donde se realizan labores es sobre la avenida Lomas de la Aldea, entre las calles Juan Escutia y Armando de la Cueva, en la colonia La Nueva Aldea.

Estas intervenciones se suman a las jornadas de bacheo realizadas recientemente en colonias como Nueva Valladolid, Obrera, Primo Tapia e Insurgentes de Valladolid, entre otras, ampliando la cobertura del programa en diferentes zonas de la capital michoacana.

Las jornadas de bacheo forman parte de la estrategia integral de mejoramiento de vialidades del Ayuntamiento de Morelia, que también incluye el programa de reparación, rehabilitación y reencarpetamiento vial puesto en marcha recientemente, con el propósito de recuperar calles y avenidas de alto tránsito en beneficio de miles de personas que diariamente se desplazan por la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de atender de manera permanente las necesidades de movilidad de las y los morelianos, mediante trabajos que contribuyen a ofrecer vialidades más seguras, haciendo de nuestra ciudad el mejor lugar para vivir.