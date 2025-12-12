Morelia, Mich.- Jueves 11 de diciembre de 2025.- Dos accidentes de tránsito se registraron la noche de este jueves sobre la Calzada La Huerta, en la ciudad de Morelia, en la salida a Pátzcuaro. Los hechos dejaron un lesionado y varios daños materiales, trascendió en la cobertura de la noticia.

El transeúnte atropellado

De acuerdo con fuentes policiales, primero un peatón intentó cruzar dicha vialidad cuando, en determinado momento, fue atropellado por un automotor de características desconocidas. Esto ocurrió a la altura de la colonia Sitio de Cuautla, a pocos metros de la gasolinera de Xangari, en el sentido hacia Pátzcuaro.

La carambola vehicular

Consecutivamente, seis unidades que circulaban por el lugar protagonizaron un choque por alcance; afortunadamente, los ocupantes resultaron ilesos.

Rescatistas auxilian al herido

Ambas situaciones fueron reportadas al número de emergencias. Después arribaron paramédicos, quienes atendieron al transeúnte herido y lo canalizaron a un hospital para su adecuada valoración médica; la identidad del paciente no fue revelada por los oficiales.

Polimunicipales realizan peritaje y retiro de unidades

Patrulleros municipales se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y, con apoyo de grúas, retiraron los automotores siniestrados. En las labores de ayuda también participaron los bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM).