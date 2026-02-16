Apatzingán, Mich., a 16 de febrero de 2026.- “Construimos la unidad en Michoacán como un esfuerzo por ratificar la Transformación del estado y como respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum”, aseguró el senador de Morena, Raúl Morón Orozco.

El legislador michoacano continuó este fin de semana su recorrido por la entidad, al visitar los municipios de Lázaro Cárdenas, Múgica y Apatzingán, en donde se reunió con liderazgos políticos y de sectores sociales como el campo, salud pública, el educativo y organizaciones civiles y sindicales.

Raúl Morón, compartió los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum que tiene por objetivo recuperar, de manera integral, la mejor versión del estado.

Indicó que mantener la cercanía con el pueblo y sus causas, la construcción de unidad y organización del movimiento y el trabajo legislativo desde el Senado, son factores que abonan al éxito del Plan.

El senador continuará el recorrido por todo el territorio michoacano, a la par de su trabajo legislativo en la Cámara de Senadores, en respaldo a todas las iniciativas que profundicen la Cuarta Transformación en México.