Morelia, Michoacán, 16 de febrero de 2026.- Por la confianza que la población tiene en las acciones y políticas de la administración que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, continúa la respuesta puntual y responsable en el pago del refrendo vehicular 2026, de manera que se han registrado del 1 de enero al 10 de febrero, 687 mil 82 operaciones por dicho concepto, equivalentes a 779 millones 859 mil 95 pesos, informó el tesorero estatal, Luis Navarro.

Tras asegurar que la Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), ha registrado un buen cumplimiento por parte de la ciudadanía, destacó que el último día para pagar el refrendo vehicular 2026 sin multas ni recargos es el 30 de abril, motivo por el que invitó a seguir con esta acción que contribuye a fortalecer y mantener la estabilidad en los recursos públicos, dinero que se traduce en estrategias, acciones y políticas orientadas al progreso integral de los habitantes del estado.

Destacó que el trámite es rápido, confiable y transparente por medio de la plataforma https://refrendodigital.michoacan.gob.mx/, con tarjeta de crédito o débito, desde la que también es posible generar una orden de pago con el objetivo de realizar la operación en efectivo en una sucursal bancaria, centro comercial o tienda de conveniencia. Actualmente, precisó, siete de cada 10 personas utilizan el pago en línea.

Otra alternativa es acudir a las oficinas de Recaudación, instaladas en todo el estado, con la intención de pagar con tarjeta o solicitar en ventanilla la generación de una orden para efectuar la operación en efectivo, destacó el funcionario estatal.