Morelia, Michoacán, 15 de febrero de 2026.- El Centro Cultural Clavijero abrirá al público el próximo 19 de febrero a las 18:00 horas tres exposiciones simultáneas en las Salas 1, 2 y 3 del recinto, una propuesta curatorial que reúne distintas generaciones y enfoques del arte contemporáneo.

En la Sala 1 se exhibirá “El consumado arte de soñar”, de Rocío Caballero, artista visual originaria de Azcapotzalco, egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Su trayectoria internacional incluye obra en colecciones como el National Museum of Mexican Art de Chicago; su pintura se distingue por una narrativa simbólica clara y personajes recurrentes que articulan una crítica contemporánea al poder, la manipulación y el adoctrinamiento social.

Por su parte, en la Sala 2 se presentará “Noomateria”, de Roberto Carrillo, artista formado en Morelia, maestro en Artes y Diseño por la UNAM, con medalla Alfonso Caso y una trayectoria de más de 90 exposiciones en recintos nacionales e internacionales. La muestra, con curaduría de Paola J. Jasso, explora la idea de una materia sensible que piensa y produce imágenes. A través de la pintura, el paisaje se transforma en retrato del pulso de lo no humano, en diálogo con referencias de la ciencia ficción y la filosofía contemporánea.

Asimismo, en la Sala 3 se inaugurará “333”, de Marco Lamoyi, artista formado en La Esmeralda y en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, reconocido como precursor del postmodernismo y el postconceptualismo en México. La exposición reúne pintura, fotografía e instalación en una selección de obra reciente que expande los límites del plano pictórico hacia lo tridimensional; el título alude al simbolismo del número 333 como una reflexión sobre la creatividad y la conexión.

La entrada a las salas es gratuita. Las exposiciones de Rocío Caballero y Marco Lamoyi podrán visitarse hasta el 26 de julio de 2026, mientras que “Noomateria” permanecerá abierta hasta el 24 de mayo de 2026. Con esta triple inauguración, el Centro Cultural Clavijero fortalece su programación con propuestas que dialogan, desde distintas perspectivas, sobre la pintura y la imagen contemporánea.