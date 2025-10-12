Lázaro Cárdenas, Mich., a 11 de octubre de 2025.- “Ha sido un año de importantes avances para garantizar al pueblo de México acceso a todos sus derechos. La transformación avanza y en unidad la vamos a consolidar en Michoacán”, sentenció el senador de Morena por la entidad, Raúl Morón Orozco, en el arranque de su gira de asambleas informativas para rendir informe de su primer año de trabajo legislativo.

Ante más de mil personas de la región costera de la entidad, diputados federales y locales, presidentes municipales, liderazgos políticos y sociales, así como representantes de todos los sectores, el legislador puso en marcha una gira por el territorio michoacano, con motivo de su 1er. Informe Legislativo.

Destacó que, desde el Senado de la República, con reformas constitucionales y legales, se ha recuperado el espíritu de justicia social que contenía la Constitución Política de 1917, con lo que se ha dado fin a 36 años de una corriente neoliberal que privatizó lo público y procuró lo individual sobre lo colectivo.

Ahora, México goza de una visión garantista de derechos, que permite que todas y todos accedan a la salud, educación, la vivienda, salario y jubilación dignas, un sistema de justicia que proteja sus intereses y un gobierno que no se subordina ante ningún país y hace valer la soberanía nacional. Como resultado de lo anterior, más de 13 millones de mexicanos han salido de la pobreza extrema y más de un millón 200 mil michoacanos tienen acceso a al menos un programa de Bienestar.

Señaló que, de la mano de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, se vive un momento excepcional en el país, lo cual lo compromete a propiciar todas las condiciones para que la Cuarta Transformación se consolide en Michoacán y en particular en Lázaro Cárdenas, por lo cual aseguró hará lo necesario para lograr el desarrollo no solo del puerto sino del municipio en general, con mayor inversión en infraestructura carretera, creación de hospitales y oportunidades de educación superior con más carreras universitarias.

Raúl Morón, culminó con un emotivo agradecimiento al pueblo de Lázaro Cárdenas, al que calificó como un bastión de la izquierda y afirmó que su mayor aspiración es ser un digno representante de los anhelos y necesidades de la gente, y trabajar para hacerlos realidad, lo cual dijo se logrará por medio de la unidad a la que convoca y que construye en todo Michoacán.