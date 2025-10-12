Santa Clara del Cobre, Salvador Escalante, Michoacán: El Gobierno Municipal de Salvador Escalante, encabezado por la presidenta Dayana Pérez Mendoza, celebró con orgullo que Santa Clara del Cobre haya sido una de las sedes de la Bienal de oriGIn 2025, encuentro internacional de Indicaciones Geográficas que reunió a representantes de más de 40 países.

La alcaldesa destacó la importancia de este evento que permitió compartir con el mundo la grandeza cultural y artesanal del municipio. “Gobernar con amor, justicia y libertad significa también impulsar el desarrollo de nuestras comunidades desde su identidad y su vocación productiva”, afirmó.

Santa Clara del Cobre mantiene viva una tradición ancestral en la elaboración del cobre martillado, arte que ha trascendido generaciones y que hoy es reconocido por su Indicación Geográfica, símbolo de calidad y autenticidad.

“Nos llena de orgullo recibir a quienes reconocen el valor de nuestro trabajo artesanal. Escuchar, resolver y transformar es parte de nuestra tarea diaria, y hacerlo mostrando lo mejor de nuestro pueblo mágico nos motiva a seguir avanzando”, expresó Dayana Pérez Mendoza.

Una vez más, Santa Clara del Cobre enamora, demostrando que la pasión y el talento de sus artesanos siguen siendo el alma de un municipio que brilla con identidad propia y con calidez humana.