Maravatío, Mich.- 23 de diciembre de 2025.- La mañana de este martes se registró el descarrilamiento de varios vagones de un tren en la comunidad de San Juan Yurécuaro, municipio de Maravatío, lo que generó la movilización de los cuerpos de seguridad y de auxilio.

El incidente fue reportado por habitantes de la zona a los números de emergencia, quienes alertaron sobre la salida de las unidades ferroviarias de las vías.

Tras el aviso, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal de Maravatío acudieron al sitio para verificar la situación.

Al arribar, las autoridades confirmaron que varios vagones se encontraban descarrilados, por lo que se procedió a acordonar el área y brindar apoyo durante las maniobras de seguridad.

De manera paralela, el personal de la empresa ferroviaria inició los trabajos correspondientes para reacomodar los vagones y retirar aquellos que resultaron afectados.

De acuerdo con los reportes oficiales, no se registraron personas lesionadas ni fallecidas, y únicamente se reportaron daños materiales en las unidades del tren. Las autoridades mantuvieron vigilancia en el lugar hasta que concluyeron las labores iniciales.