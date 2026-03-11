Morelia, Michoacán, 11 de marzo de 2026.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa a la población sobre la alerta sanitaria relacionada con la comercialización de diversos productos de la marca GAT SPORT, los cuales se promocionan como suplementos alimenticios y se venden principalmente a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles.

Entre los productos identificados se encuentran: CAFFEINE, JOINT SUPPORT, JETFUEL ORIGINAL, MENS MULTI+TEST y TESTROL PROSTATE, fabricados en Estados Unidos. Estos productos incumplen la legislación sanitaria vigente en México, ya que su etiquetado y publicidad les atribuyen propiedades terapéuticas o preventivas propias de medicamentos, sin contar con el registro sanitario correspondiente.

Asimismo, se detectó que algunos de estos productos contienen ingredientes no permitidos para su uso en suplementos alimenticios, además de que no se puede verificar la autenticidad, calidad ni proporción de los ingredientes declarados. Tampoco existen estudios presentados ante la autoridad sanitaria que garanticen su seguridad, eficacia y calidad, lo que representa un posible riesgo para la salud de las personas.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias recomiendan a la población no adquirir, consumir ni recomendar los productos de la marca GAT SPORT; así como no combinar este tipo de productos con medicamentos, ya que pueden presentarse interacciones que pongan en riesgo la salud, y consultar a un profesional de la salud antes de utilizar cualquier producto para tratar o prevenir enfermedades.

En caso de identificar su venta o comercialización, se pide a la población realizar la denuncia sanitaria correspondiente ante las autoridades competentes a través del correo electrónico: denuncias.coepris@salud.michoacan.gob.mx