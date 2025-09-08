Morelia, Michoacán, 8 de septiembre de 2025.- En Michoacán ningún artista está vetado, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al referir que los artistas pueden realizar sus presentaciones sin promover la apología del delito, ya que así se establece en la ley.

Expuso que desde el Gobierno estatal se han promovido espectáculos que permitan la convivencia de las familias, así como la recuperación de espacios públicos donde los jóvenes puedan acudir.

“Por ejemplo en Apatzingán, se presentará la agrupación los Hermanos Jiménez, con el compromiso de cantar aquellos temas que no incurran en apología del delito”, señaló el mandatario, tras invitar a no caer en este tipo de temas que promuevan la violencia.

Hizo un llamado a no promover ningún tipo de violencia en espectáculos públicos y manifestó que desde el estado se está trabajando para que las y los michoacanos vivan unas fiestas patrias en paz y tranquilidad.