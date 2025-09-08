Cada 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización, instaurado por la UNESCO en 1967 con el objetivo de recordar la importancia de la lectura y la escritura como un derecho humano y una herramienta fundamental para el desarrollo social y personal.

La fecha busca crear conciencia sobre los millones de personas en el mundo que aún no tienen acceso a la alfabetización, lo que limita sus oportunidades de educación, empleo y participación plena en la sociedad.

En este día se promueven políticas públicas, programas educativos y acciones comunitarias que fortalezcan el acceso a la educación básica, con la convicción de que alfabetizar es abrir caminos hacia la igualdad, la inclusión y el progreso.