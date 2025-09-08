Cada 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia, instaurado por la Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT, por sus siglas en inglés) con el propósito de reconocer la labor de los profesionales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas a través del movimiento, la prevención y la rehabilitación.

Esta conmemoración destaca la importancia de la fisioterapia en la recuperación de lesiones, el tratamiento de enfermedades musculoesqueléticas, neurológicas y respiratorias, así como en la promoción de estilos de vida activos y saludables.

Cada año se elige un tema central para sensibilizar a la población sobre el papel crucial de esta disciplina en la salud pública. Además, se realizan campañas, talleres y actividades comunitarias para acercar sus beneficios a más personas.

El Día Mundial de la Fisioterapia es una oportunidad para valorar el trabajo de quienes ayudan a que más personas recuperen movilidad, fortalezcan su independencia y vivan con mayor bienestar.