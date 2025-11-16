Morelia, Michoacán, 15 de noviembre de 2025.— La diputada Sandra Arreola Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), condenó la creciente ola de agresiones y hostilidades contra personas defensoras del medio ambiente en Michoacán y llamó a los tres órdenes de gobierno a implementar medidas urgentes para proteger su integridad y su vida.

La legisladora ecologista destacó que Michoacán posee una riqueza natural invaluable, por lo que es indispensable proteger a quienes resguardan los bosques, ríos y la biodiversidad del estado. Subrayó que estas personas realizan su labor enfrentándose a amenazas, intimidaciones y violencia ejercida por grupos que buscan explotar los recursos naturales de forma ilegal e indiscriminada.

“Es una paradoja dolorosa e inaceptable que quienes dedican su vida a proteger nuestros pulmones ambientales, nuestros mantos acuíferos y nuestra biodiversidad, tengan que hacerlo arriesgando su propia vida. La valentía de las y los defensores ambientales de Michoacán merece nuestro máximo reconocimiento y, sobre todo, la protección del Estado. No podemos permitir que su labor callada pero fundamental sea silenciada por la violencia”, declaró Arreola Ruiz.

Explicó que este problema debe atenderse mediante una coordinación estrecha entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), con el fin de fortalecer los protocolos de prevención y protección en las regiones donde se concentran mayores riesgos.

Asimismo, Arreola señaló que la protección de las y los defensores ambientales debe ser incorporada como una prioridad dentro del Plan Michoacán, ya que su seguridad es fundamental para garantizar el desarrollo sostenible y la preservación del patrimonio natural del estado.

“Desde el Partido Verde reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la vida y el medio ambiente. Defender a quienes defienden nuestra tierra no es una opción; es una obligación constitucional y un imperativo moral”, finalizó la diputada.