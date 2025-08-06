Morelia, Michoacán, 06 de agosto de 2025. Al participar en la presentación del libro “Hacia una agenda de paz. Contribución de los medios alternos de solución de controversias en organismos públicos de derechos humanos”, el ombudsperson Marco Antonio Tinoco Álvarez, dijo que actualmente el organismo a su cargo resuelve aproximadamente un 30 por ciento de casos por convenio, un 10 por ciento por satisfacción de las partes y hasta un 9 por ciento por desistimiento, esto derivado de las sesiones enmarcadas en los Medios Alternos de Solución de Controversias (MASC).

Resaltó que aún falta sensibilidad, capacitación y aprendizaje sobre qué son los Medios Alternos de Solución de Controversias, quién los debe ejercer, en qué espacios y con qué herramientas.

En este sentido, dijo que 22 personas servidoras públicas de la defensoría del pueblo de Michoacán, se certificaron en esta materia.

Respecto del libro, expuso que es uno de los pocos que existen en México y en el mundo sobre el tema, por lo que se convierte en un texto doctrinal para la evolución del derecho.

Por su parte, la autora del prólogo, María Antonieta Maltos Rodríguez, especialista en justicia restaurativa, dijo que la obra contribuirá al desarrollo de las habilidades de los facilitadores, para gestionar desde la perspectiva de los Derechos Humanos, es decir, con escucha, con enfoques diferenciados y con la participación de los ciudadanos.

Aseguró que la lectura y aplicación de lo expuesto en el libro coadyuvará en la transformación que requieren los procedimientos tradicionales, con el único fin de allanar el camino hacia la paz.

En su turno, la directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial de Michoacán, María del Pilar Chávez Franco, reconoció el gran esfuerzo realizado para la producción de este libro que sale a la luz en un momento histórico de crecimiento de los MASC, mismos que indudablemente se aplican con el objetivo de propiciar el diálogo y la solución pacífica.

El Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán, Andrés Medina Guzmán, dijo que ante las nuevas tendencias del derecho que van encaminadas a una profunda transformación de la justicia, el libro presentado viene a ser una luz en el camino que deben seguir las defensorías del pueblo ante el reclamo de la ciudadanía de humanización y prontitud en la atención a sus necesidades.

Finalmente, en una breve intervención, la magistrada de la Quinta Sala del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa, Azucena Marín Correa, aseguró que los Medios Alternativos de Solución son una herramienta que está dando resultados y que la mediación realmente conduce hacia la justicia, lo que permite que vivamos en un estado de derecho y, por lo tanto, en un estado de paz.

De acuerdo con lo planteado por los especialistas, se deduce que los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias se han posicionado como una opción, ofreciendo soluciones rápidas y menos formales a los conflictos, al cobrar relevancia a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, todavía existen desafíos relacionados con la estandarización de procedimientos, la capacitación del personal encargado de su aplicación, la creación de marcos legales claros y específicos, la promoción de una cultura de paz, la infraestructura adecuada y la disponibilidad en todos los espacios y territorios, factores clave para asegurar que la justicia sea más cercana y respetuosa con las necesidades de la población.