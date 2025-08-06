Tingambato, Mich.- 6 de agosto del 2025.- Tras un hecho de tránsito, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), aseguraron un vehículo, localizando en su interior cartuchos útiles y uniformes apócrifos de una corporación policial.

Durante labores preventivas en la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro, agentes de Seguridad Vial de la Guardia Civil ubicaron una unidad de la marca Ford a exceso de velocidad, la cual al notar la presencia de la autoridad aceleró la marcha e impactó contra una camioneta.

En la zona, los uniformados aseguraron el vehículo, y al inspeccionarlo encontraron municiones e imitaciones de uniformes policiales de color azul. Una vez realizadas las actuaciones respectivas, lo decomisado será puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Es de señalar que apenas hace unas horas, en la misma zona fueron aseguradas cuatro camionetas con reporte de robo y en una de ellas se encontró equipo táctico con siglas de un grupo criminal.

En esta demarcación se mantiene un amplio operativo por brechas y la zona serrana para dar con los ocupantes de la unidad.