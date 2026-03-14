RED 113 MICHOACÁN/Redacción
La Cantera, Mich.- 13 de marzo de 2026.- En cumplimiento a su compromiso de
acercar la justicia a todas las regiones del estado y consolidar entornos seguros para
niñas, niños y adolescentes, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a
través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Zamora, llevó a
cabo una jornada de capacitación en la comunidad de autogobierno de La Cantera,
enfocada en la prevención de la violencia digital y la difusión de los alcances de la Ley
Olimpia.
La actividad se desarrolló ante 320 estudiantes de la Telesecundaria número 125, donde
la titular del CJIM Zamora, Maribel Alejandra Lara Vega, explicó de manera clara y
directa las implicaciones legales del uso indebido de plataformas digitales, así como las
consecuencias jurídicas de compartir, publicar o replicar contenido íntimo sin
consentimiento. Asimismo, exhortó a las y los adolescentes a conducirse con respeto,
legalidad y abonar en la construcción de entornos de paz tanto en el ámbito escolar
como en el familiar.
Durante el encuentro, que contó con la presencia del presidente del Concejo Comunal
de La Cantera, así como de integrantes del cuerpo de gobierno y sus distintas
comisiones, se refrendó el compromiso comunitario de mantener una política de cero
tolerancia frente a cualquier forma de violencia, particularmente aquella que vulnera la
dignidad e integridad de mujeres y adolescentes.
Con estas acciones, la FGE reafirma su determinación de impulsar estrategias de
prevención en las comunidades de autogobierno y en los pueblos originarios de la
región, garantizando el derecho de acceso a la justicia y promoviendo una cultura de
denuncia, respeto y protección de los derechos humanos en todas las comunidades
purépechas de Michoacán.