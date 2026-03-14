RED 113 MICHOACÁN/Redacción

La Cantera, Mich.- 13 de marzo de 2026.- En cumplimiento a su compromiso de

acercar la justicia a todas las regiones del estado y consolidar entornos seguros para

niñas, niños y adolescentes, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a

través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Zamora, llevó a

cabo una jornada de capacitación en la comunidad de autogobierno de La Cantera,

enfocada en la prevención de la violencia digital y la difusión de los alcances de la Ley

Olimpia.

La actividad se desarrolló ante 320 estudiantes de la Telesecundaria número 125, donde

la titular del CJIM Zamora, Maribel Alejandra Lara Vega, explicó de manera clara y

directa las implicaciones legales del uso indebido de plataformas digitales, así como las

consecuencias jurídicas de compartir, publicar o replicar contenido íntimo sin

consentimiento. Asimismo, exhortó a las y los adolescentes a conducirse con respeto,

legalidad y abonar en la construcción de entornos de paz tanto en el ámbito escolar

como en el familiar.

Durante el encuentro, que contó con la presencia del presidente del Concejo Comunal

de La Cantera, así como de integrantes del cuerpo de gobierno y sus distintas

comisiones, se refrendó el compromiso comunitario de mantener una política de cero

tolerancia frente a cualquier forma de violencia, particularmente aquella que vulnera la

dignidad e integridad de mujeres y adolescentes.

Con estas acciones, la FGE reafirma su determinación de impulsar estrategias de

prevención en las comunidades de autogobierno y en los pueblos originarios de la

región, garantizando el derecho de acceso a la justicia y promoviendo una cultura de

denuncia, respeto y protección de los derechos humanos en todas las comunidades

purépechas de Michoacán.