RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Apatzingán, Mich.- 13 de marzo de 2026.- Durante un operativo de seguridad y

prevención del delito realizado por integrantes de la Base de Operaciones

Interinstitucionales (B.O.I.) en la localidad de Acahuato, municipio de Apatzingán, fue

asegurada una camioneta con reporte de robo en cuyo interior se localizó armamento de

alto poder y municiones.

El hecho se registró este viernes, cuando las corporaciones desplegadas en la zona

detectaron una camioneta marca Toyota, color blanco, cuyos ocupantes emprendieron la

huida al notar la presencia de las fuerzas de seguridad.

Tras la inspección del vehículo, las autoridades localizaron dos fusiles de asalto

conocidos como “cuernos de chivo”, además de 12 cargadores y 215 cartuchos útiles.

De acuerdo con los primeros reportes, los civiles que viajaban en la unidad lograron

darse a la fuga internándose en la zona serrana, por lo que se desplegó un operativo en

los alrededores para tratar de ubicarlos.

La camioneta, así como el armamento y las municiones aseguradas, fueron puestos a

disposición de la autoridad correspondiente en la Procuraduría de Justicia con sede en

Apatzingán, a fin de continuar con las investigaciones.