Apatzingán, Michoacán, 13 de febrero de 2026.- Producto de las labores del Plan Paricutín en el municipio de Apatzingán, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a dos presuntos asaltantes de una tienda de conveniencia en posesión de una réplica de arma de fuego, droga, dinero en efectivo y un vehículo robado.

Mediante un reporte efectuado al C5 Michoacán que alertó sobre el robo a un comercio de la empresa OXXO, los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional implementaron de manera inmediata un operativo para localizar a los implicados.

Al cabo de unos momentos, en la colonia Lázaro Cárdenas fueron detenidos una mujer y un hombre identificados como los presuntos responsables de la acción, en posesión de una réplica de arma de fuego, un envoltorio con sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina, una motocicleta marca Italika con reporte de robo y dos mil 100 pesos de dinero en efectivo.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, mientras que los elementos de la SSP y de las fuerzas federales continúan con sus tareas de prevención a fin de inhibir la comisión de ilícitos en la región.