Morelia, Michoacán, 13 de febrero de 2026.- El Foro Internacional del Mango llega a su tercera edición del 20 al 21 de febrero con la participación de 50 empresas, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Ramiro Serrato Banderas, presidente de este foro, explicó que representa un evento de gran relevancia para la industria y el desarrollo del cultivo de esta fruta tropical en México, al constituirse como un espacio estratégico de diálogo, análisis e intercambio de ideas

entre los distintos actores que conforman la cadena de suministro.

“Este evento permite fortalecer la colaboración entre productores, técnicos, investigadores, comercializadores y autoridades, impulsando una visión integral y competitiva del sector. Además contará con 12 ponencias de expertos provenientes de México, España y Estados Unidos”, agregó.

Adriana Galván Martínez, vicepresidenta del foro, comentó que uno de sus principales objetivos es el fomento a la innovación y la investigación, promoviendo el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo, estrategias de control fitosanitario, mejoras en la calidad del producto y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles que respondan a los retos actuales del campo mexicano.

Asimismo, el foro contribuye al fortalecimiento de la cadena de suministro del mango, la cual abarca diversas etapas desde la producción hasta el consumo final, incluyendo cultivadores, cosechadores, transportistas, procesadores y comercializadores. Este espacio permitirá que todos los eslabones de la cadena se conozcan, interactúen y colaboren de manera coordinada para mejorar su eficiencia, competitividad y valor agregado.

Ahtziri Galván Martínez, coordinadora de publicidad y logística señaló que es importante destacar que este evento está dirigido especialmente a los municipios de Gabriel Zamora, Parácuaro, Múgica, Nuevo Urecho, Tepalcatepec, San Lucas, Buenavista, Lázaro Cárdenas, Coahuayana, Apatzingán y La Huacana, regiones productoras de mango en el estado de Michoacán, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas y productivas, y posicionar al estado como un referente nacional en la industria del mango.

Los interesados en participar aún pueden inscribirse al ser un evento gratuito que se desarrollará en la localidad de Los Cajones, en Gabriel Zamora. Todos los detalles se pueden consultar en el Facebook: Foro del Mango.