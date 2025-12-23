Uruapan, Mich.- 23 de diciembre de 2025.- La noche de este martes, delincuentes armados atacaron a balazos un empaque de aguacate en la colonia Francisco J. Múgica, al norte de la ciudad de Uruapan; no se reportaron víctimas.



El atentado sucedió alrededor de las 19:30 horas y los presuntos responsables escaparon a bordo de una motocicleta, de acuerdo con los primeros reportes policiacos.

Inicialmente se mencionó que había una persona lesionada, lo cual fue descartado por paramédicos locales que arribaron al citado inmueble ubicado sobre la calle Nigromante, a unos metros de la Calzada Benito Juárez.



Policías acordonaron la zona donde quedaron varios casquillos percutidos y reportaron la situación a la Fiscalía Regional de Justicia para que se realizaran las investigaciones correspondientes.

No se descarga que el violento hecho corresponda a presiones de grupos delictivos para obligar a sus víctimas a acceder a algún tipo de extorsión, como ya ha ocurrido en otros casos.